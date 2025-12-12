MENÜ
  • Salman Rushdie und seine neuen Erzählungen: Wenn ein Geist Rache nimmt

Salman Rushdie und sein neues Buch.
Salman Rushdie und sein neues Buch. Bild: Beowulf Sheehan
Salman Rushdie und seine neuen Erzählungen: Wenn ein Geist Rache nimmt
Von Welf Grombacher
Salman Rushdie schreibt in den Erzählungen seines Buches „Die elfte Stunde“ über Alter, Tod und die Kunst als einzige Alternative

Unvollendetsein sei unser unausweichliches Schicksal, schreibt Salman Rushdie: Keiner könne die eigene Geschichte vervollständigen, weil der Tod das Leben beendet. Wir alle bleiben erstarrt in einem Waggon und warten darauf, dass jemand anderes unsere Geschichte zu Ende erzählt. Uns vervollständigt - falls jemandem daran gelegen sein sollte.
