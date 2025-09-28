Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Sardinen, Slapstick, Szenenapplaus: „Der nackte Wahnsinn“ regiert in Freiberg mit kontrolliertem Chaos

In der Farce „Der nackte Wahnsinn“ spielen Schauspieler Schauspieler, die Schauspieler spielen.
In der Farce „Der nackte Wahnsinn“ spielen Schauspieler Schauspieler, die Schauspieler spielen. Bild: Elke Hussel
In der Farce „Der nackte Wahnsinn“ spielen Schauspieler Schauspieler, die Schauspieler spielen.
In der Farce „Der nackte Wahnsinn“ spielen Schauspieler Schauspieler, die Schauspieler spielen. Bild: Elke Hussel
Kultur
Sardinen, Slapstick, Szenenapplaus: „Der nackte Wahnsinn“ regiert in Freiberg mit kontrolliertem Chaos
Von Elke Hussel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn Türen klappen, Sardinen fliegen und Figuren taumeln – entfaltet ‚Der nackte Wahnsinn‘ in Freiberg seine kunstvolle Komik

Manchmal ist Theater wie ein Fußballspiel: voller Laufwege, riskanter Dribblings, genialer Vorlagen – und mitunter auch voller Eigentore. Michael Frayns Farce „Der nackte Wahnsinn“ ist in dieser Hinsicht die Königsklasse. Wer sie spielt, betritt kein gemütliches Kleinfeld, sondern läuft in einer vollbesetzten Arena auf, in der jede...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.09.2025
3 min.
Zwischen Herzschmerz und Humor: Ein Chansonnachmittag in Freiberg
Das komplette Schauspielensemble war zum Chanson-Nachmittag gekommen.
Das Freiberger Theater hat zum Denkmaltag ein Programm serviert, das Schauspieler in neue Rollen brachte: Mit Liedern von Knef bis Billie Eilish, voller Witz, Herz und feiner Nuancen
Elke Hussel
09.09.2025
4 min.
Mittelsächsisches Theater startet mit Schwung: Neue Gesichter, große Pläne und ein Spielzeitprogramm mit Überraschungen
Freuen sich auf die neue Spielzeit (v. l.): Andrè Meyer, José Gutièrrez, Anja Fielder, Sven Krüger, Sergio Raonic Lukovic , Lysann Naumann, Katharina Landsberg und Stephan Bestier
Mit dem „Time-Warp“, neuen Gesichtern und spannenden Premieren startet das Mittelsächsische Theater in die Saison. Musik, Schauspiel und Jugendtheater rücken Mittelsachsen ins Rampenlicht.
Elke Hussel
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
Mehr Artikel