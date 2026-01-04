Schwarzwald-„Tatort: Das jüngste Geißlein“: Es war einmal – nicht viel

Kultur
Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Maurice Querner
Regionalkrimis haben für Tourismusmanager einen angenehmen Nebeneffekt: schöne Landschaften, sympathische Ermittler, ein Schuss Folklore – und schon stimmt das Image. Der Schwarzwald-„Tatort“ mit Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) verweigert sich dieser Postkartenlogik inzwischen konsequent. Tristesse,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.