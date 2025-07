Sci-Fi-Blockbuster „Der Astronaut“: Leipzigerin Sandra Hüller schickt Ryan Gosling ins All

Aus Deutschland nach Hollywood: Inzwischen ist Sandra Hüller auch in den USA dicke im Geschäft. Der Trailer zu ihrem neuen Film erreichte binnen Tagen hunderte Millionen Aufrufe.

Leipzig. Mit dem Oscar klappte es für Sandra Hüller („The Zone of Interest“, „Zwei zu eins“) zwar im vergangenen Jahr nicht, dafür legt sie jetzt in Hollywood einen Raketenstart hin und spielt mit den Stars des US-Showbusiness.

Als Nächstes erscheint „Der Astronaut“, in dem sie an der Seite von Superstar Ryan Gosling („Drive“, „Barbie“) eine der Hauptrollen spielt. Der Film basiert auf dem Roman „Project Hail Mary“ von Autor Andy Weir. Dessen Roman „Der Marsianer“ wurde ebenfalls verfilmt, kam 2015 mit Matt Damon in der Hauptrolle ins Kino.

Ryan Gosling muss die Erde retten

Worum geht‘s bei „Der Astronaut“? Der Lehrer und ehemalige Molekularbiologe Ryland Grace (Ryan Gosling) erwacht auf einem Raumschiff, weit entfernt von unserem Sonnensystem. Zunächst ohne Erinnerungen. Diese kommen jedoch nach und nach zurück.

Grace wurde von Eva Stratt (Sandra Hüller), Leiterin einer UN-Taskforce, kontaktiert. Grund: Der Erde droht eine neue Eiszeit, ein großer Teil der Bevölkerung droht zu sterben. Schuld ist der sogenannte Petrowa-Strahl zwischen unserer Sonne und der Venus. Die Erde ist jedoch nicht allein, auch andere Sternsysteme sind betroffen, das Phänomen des Strahls überträgt sich auf andere Sterne.

Bis auf eine: Tau Ceti. Der rund 12 Lichtjahre entfernte Stern ist als einziger nicht betroffen. Stratt schickt Grace zunächst los, um den Petrowa-Strahl zu untersuchen. Doch schlussendlich geht es mit dem Raumschiff „Hail Mary“ („Ave Maria“) nach Tau Ceti, wo Grace auf einen außerirdischen „Kollegen“ trifft…

400 Millionen Trailer-Aufrufe

Der Trailer zum Film schlug auf Social Media offenbar ein wie ein Asteroid: Regisseur Phil Lord gab auf seinem X-Account bekannt, dass dieser innerhalb einer Woche über 400 Millionen Aufrufe erzielt habe.

Allein auf YouTube wurde der englische Trailer mehr als 18 Millionen angeklickt, der deutsche immerhin über 3 Millionen Mal.

Wer wissen will, wie die Geschichte rund um Ryland Grace ausgeht: Kinostart von „Der Astronaut“ ist der 19. März 2026. Doch Gosling ist nicht der einzige Hollywood-Star, mit dem Hüller nächstes Jahr zusammen auf der Leinwand zu sehen ist.

Auch Dreharbeiten mit Tom Cruise

Unter der Regie von Alejandro González Iñárritu („The Revenant“, „Birdman“) stand die Leipzigerin unter anderem mit Tom Cruise und John Goodman vor der Kamera.

Die Dreharbeiten in Großbritannien mussten jedoch im Frühjahr kurzzeitig unterbrochen werden, weil Goodman schwer gestürzt war. (phy)