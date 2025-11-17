Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Sensationsfund: Leipzig präsentiert zwei bislang unbekannte Werke von Johann Sebastian Bach

Keine Dutzendware: Eine Mitarbeiterin des Bach-Archiv Leipzig präsentiert die neu entdeckten Handschriften.
Keine Dutzendware: Eine Mitarbeiterin des Bach-Archiv Leipzig präsentiert die neu entdeckten Handschriften. Bild: Jens Schlueter/Bach-Archiv Leipzig
Ton Koopman, Organist und Präsident der Stiftung Bach-Archiv Leipzig, bei der Uraufführung.
Ton Koopman, Organist und Präsident der Stiftung Bach-Archiv Leipzig, bei der Uraufführung. Bild: Jens Schlueter/Bach-Archiv Leipzig
Peter Wollny, Direktor des Bach-Archivs Leipzig, präsentiert zusammen mit Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (links) und dem Leipziger Oberbrügermeister Burkhard Jung (rechts) die neuentdecken Bachwerke.
Peter Wollny, Direktor des Bach-Archivs Leipzig, präsentiert zusammen mit Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (links) und dem Leipziger Oberbrügermeister Burkhard Jung (rechts) die neuentdecken Bachwerke. Bild: Jens Schlueter/Bach-Archiv Leipzig
Kultur
Sensationsfund: Leipzig präsentiert zwei bislang unbekannte Werke von Johann Sebastian Bach
Von Matthias Zwarg
Das Bach-Werkeverzeichnis ist um zwei Nummern reicher: Peter Wollny, Direktor des Leipziger Bach-Archivs, konnte zwei bislang unbekannte Orgelkompositionen dem Musik-Giganten zuschreiben.

Ein Tag wie dieser ist selten, und er wird weltweit Beachtung finden: Am Montagnachmittag stellte Peter Wollny, Direktor des Leipziger Bach-Archivs, zwei bislang unbekannte Orgelwerke vor, die er mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit Johann Sebastian Bach zuschreiben kann. Von einer „Sternstunde für die Welt der Musik“ sprach Wolfram...
Mehr Artikel