Regionale Nachrichten und News
  • Sido, Samu Haber, Bosse & Co.: Diese Stars kommen im August nach Sachsen

Tom Gaebel bei einem Konzert auf Schloss Filseck in Baden-Württemberg. Am 16. August gastiert er in Bad Elster.
Tom Gaebel bei einem Konzert auf Schloss Filseck in Baden-Württemberg. Am 16. August gastiert er in Bad Elster. Bild: IMAGO/Eibner
Sido, Samu Haber, Bosse & Co.: Diese Stars kommen im August nach Sachsen
Von Maurice Querner
Sachsen swingt, rappt und rockt: Im August treten Stars wie Sido, Lea, Bosse oder Tom Gaebel auf Bühnen zwischen Chemnitz, Dresden und Bad Elster auf.

Sido, Samu Haber, Heinz Rudolf Kunze, Bosse, Sophia, Lea, Tom Gaebel – sie alle stehen im August auf Bühnen in Sachsen. Ihre Konzerte zeigen, dass man für musikalische Highlights nicht immer zu Großfestivals reisen muss. Mit Bryan Adams war gerade ein internationaler Superstar in Chemnitz „gelandet“. Vor allem Chemnitz ist diesen Sommer...
