Sido, Samu Haber, Bosse & Co.: Diese Stars kommen im August nach Sachsen

Sido, Samu Haber, Heinz Rudolf Kunze, Bosse, Sophia, Lea, Tom Gaebel – sie alle stehen im August auf Bühnen in Sachsen. Ihre Konzerte zeigen, dass man für musikalische Highlights nicht immer zu Großfestivals reisen muss. Mit Bryan Adams war gerade ein internationaler Superstar in Chemnitz „gelandet“. Vor allem Chemnitz ist diesen Sommer...