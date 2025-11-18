Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Sinfonische Weltklasse zu Besuch in der Kulturhauptstadt

Das Budapest Festival Orchestra unter der Leitung von Iván Fischer (vorn rechts) und Violinist Renaud Capucon wurden bei ihrem Gastspiel in Chemnitz am Montagabend gefeiert.
Das Budapest Festival Orchestra unter der Leitung von Iván Fischer (vorn rechts) und Violinist Renaud Capucon wurden bei ihrem Gastspiel in Chemnitz am Montagabend gefeiert. Bild: Matthias Zwarg
Das Budapest Festival Orchestra unter der Leitung von Iván Fischer (vorn rechts) und Violinist Renaud Capucon wurden bei ihrem Gastspiel in Chemnitz am Montagabend gefeiert.
Das Budapest Festival Orchestra unter der Leitung von Iván Fischer (vorn rechts) und Violinist Renaud Capucon wurden bei ihrem Gastspiel in Chemnitz am Montagabend gefeiert. Bild: Matthias Zwarg
Kultur
Sinfonische Weltklasse zu Besuch in der Kulturhauptstadt
Von Matthias Zwarg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Budapest Festival Orchester begeisterte das Publikum in der Stadthalle Chemnitz mit unangestrengter Leichtigkeit, Virtuosität und Dramatik.

Gastspiele international hochkarätiger Orchester sind teuer und deshalb in Chemnitz nicht gerade häufig. Das Budapest Festival Orchestra gehört nach einer Umfrage des britischen Musikmagazins „Gramophone“ zu den zehn besten Sinfonieorchestern der Welt. Auf der Rückreise von einer Europa-Tournee nach Budapest gastierte es am Montagabend zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:09 Uhr
2 min.
Geiselnahme: Vater rast mit Kind auf A72 der Polizei davon
Das Kind wurde unverletzt befreit. (Symbolbild)
In Hartmannsdorf verschafft sich ein 42-jähriger Zugang zu der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Dann flüchtet er mit einem gemeinsamen Kind über die Autobahn.
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
17:11 Uhr
2 min.
Ramaphosa: Reden weiter über US-Teilnahme an G20-Gipfel
Nehmen die USA am Ende doch noch am G20-Gipfel in Südafrika teil - trotz der Boykottankündigung von US-Präsident Donald Trump?
US-Präsident Donald Trump hat schon vor einiger Zeit mit einem Boykott des Treffens der führenden Industrie- und Schwellenländer gedroht. Kommt doch noch mal Bewegung in die Lage?
06.11.2025
4 min.
Schostakowitsch, Schumann und ein Experiment: Über einen Abend voller Leidenschaft in Chemnitz
Ungewohntes Bild beim 3. Sinfoniekonzert in der Stadthalle: Jonas Urbat steuerte Live-Elektronik-Klänge bei der Uraufführung seiner Komposition „Sonic Tales Of Industry“ bei.
Das 3. Sinfoniekonzert der Robert-Schumann-Philharmonie hatte alles, was es braucht: Musikalität, Hingabe, Experimentierfreude und großartige Solisten.
Matthias Zwarg
31.10.2025
4 min.
Der letzte Monat Kulturhauptstadt 2025: Endspurt in Chemnitz
Die Bergparade in Chemnitz zieht jährlich Tausende Besucher an. Am 29. November ist es wieder soweit.
Im November gibt es noch einmal eine ganze Reihe an Höhepunkten, von Mode über Kunstprojekt bis klassisches Konzert auf Spitzenlevel.
Jana Peters
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
Mehr Artikel