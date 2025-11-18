Sinfonische Weltklasse zu Besuch in der Kulturhauptstadt

Das Budapest Festival Orchester begeisterte das Publikum in der Stadthalle Chemnitz mit unangestrengter Leichtigkeit, Virtuosität und Dramatik.

Gastspiele international hochkarätiger Orchester sind teuer und deshalb in Chemnitz nicht gerade häufig. Das Budapest Festival Orchestra gehört nach einer Umfrage des britischen Musikmagazins „Gramophone“ zu den zehn besten Sinfonieorchestern der Welt. Auf der Rückreise von einer Europa-Tournee nach Budapest gastierte es am Montagabend zum...