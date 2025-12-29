So klang Sachsen 2025: Die Alben des Jahres

Kultur
Die sächsische Musikszene ist vital wie nie: Selten haben derart viele regionale Künstler so weit über die Landesgrenzen hinaus Achtungszeichen gesetzt. Das waren ihre wichtigsten Plattenveröffentlichungen in diesem Jahr.
Ich lege mich fest: Das Chemnitzer Poptrio ist mit seiner einmaligen Impro-Krawall-Performance aktuell die beste deutsche Liveband. Und das dritte Album „Ich träum doch nur von Liebe“ liefert dafür den perfekten Brennstoff. Harte Themen werden hier hintersinnig in Glitzerfolie gewickelt, wobei Blond musikalisch von der waidwunden...
