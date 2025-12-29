MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • So klang Sachsen 2025: Die Alben des Jahres

Die beste Musik aus dem Jahr 2025.
Die beste Musik aus dem Jahr 2025. Bild: Canva
Die beste Musik aus dem Jahr 2025.
Die beste Musik aus dem Jahr 2025. Bild: Canva
 13 Bilder
Kultur
So klang Sachsen 2025: Die Alben des Jahres
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die sächsische Musikszene ist vital wie nie: Selten haben derart viele regionale Künstler so weit über die Landesgrenzen hinaus Achtungszeichen gesetzt. Das waren ihre wichtigsten Plattenveröffentlichungen in diesem Jahr.

Ich lege mich fest: Das Chemnitzer Poptrio ist mit seiner einmaligen Impro-Krawall-Performance aktuell die beste deutsche Liveband. Und das dritte Album „Ich träum doch nur von Liebe“ liefert dafür den perfekten Brennstoff. Harte Themen werden hier hintersinnig in Glitzerfolie gewickelt, wobei Blond musikalisch von der waidwunden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:00 Uhr
12 min.
Woods Of Birnam mit Christian Friedel treten wieder auf: „Wäre schön, wenn wir öfter auf Tour gehen könnten“
Christian Friedel (Mitte) mit Woods Of Birnam.
Christian Friedel gehört zu Deutschlands größten Filmstars. 2023 spielte er eine Hauptrolle im Oscar-prämierten Meisterwerk „The Zone of Interest“ über den Holocaust. Und 2027 wird man ihn in einer deutschen Science-Fiction-Produktion sehen. Friedel ist zudem Musiker und hat mit seiner Band Woods Of Birnam das neue Album „Solaris“ aufgenommen. Im Interview spricht er über den Klang der Planeten, fantastische Welten und KI in der Filmproduktion.
Olaf Neumann
27.11.2025
5 min.
Kraftklub-Album „Sterben in Karl-Marx-Stadt“: Wie die Chemnitzer Band vom Älterwerden erzählt
Das neue Kraftklub-Album „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ ist ab dem 27.11. überall im Handel und zum Stream verfügbar.
Es wurde viel gemunkelt über das neue Kraftklub-Album. Wird es ihr letztes sein? In welche Richtung geht es? Nun ist „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ draußen und liefert Antworten. Eine Rezension.
Josua Gerner
28.12.2025
3 min.
Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey“
Update
Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke.
Zuschauer-Ansturm im Kunsteisstadion im Sahnpark: 5222 Besucher haben am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Welches Fazit die Polizei zieht und über was sich ein Eispiraten-Gesellschafter freut.
Holger Frenzel
07:50 Uhr
5 min.
Verkaufsstart für Raketen in Chemnitz: Stundenlanges Anstehen und eine Rechnung von 851,70 Euro
Ronny Glasek, Justin Klima und Jonas Müller (v. l.) haben es krachen lassen. Mehr als 800 Euro liegen da in den zwei Körben.
Noch bevor die ersten Supermärkte, Discounter und Fachverkäufer am Montag öffneten, standen in ganz Chemnitz die Menschen Schlange, um die beste Pyrotechnik zu ergattern. Was treibt diese Leute an?
Denise Märkisch und Elisa Leimert
19:02 Uhr
2 min.
Hoffmann doch auf Tournee-Podest - Slowene disqualifiziert
Felix Hoffmann wird bester Deutscher zum Tournee-Auftakt.
Felix Hoffmann freut sich als Vierter beim Auftakt der Vierschanzentournee - und darf wenig später sogar über einen Podestplatz jubeln. Bei einem Konkurrenten ist der Anzug nicht regelkonform.
19:10 Uhr
3 min.
Box-Star Joshua in Unfall mit zwei Toten verwickelt
Anthony Joshua wurde bei einem Verkehrsunfall in Nigeria verletzt. (Archivbild)
Der frühere britische Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua wird bei einem folgenschweren Verkehrsunfall in Nigeria verletzt. Die Polizei und der Promoter des 36-Jährigen äußern sich.
Mehr Artikel