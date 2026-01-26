MENÜ
  Social-Media-Trend: 2016 ruft an und Instagram geht ran - Warum gerade alle 2016 posten und was daran so verlockend ist

Auch diese Albernheiten postete man via Snapchat 2016 gerne. Bild: IMAGO/Depositphotos
Auch diese Albernheiten postete man via Snapchat 2016 gerne. Bild: IMAGO/Depositphotos
Social-Media-Trend: 2016 ruft an und Instagram geht ran - Warum gerade alle 2016 posten und was daran so verlockend ist
Von Anne Busch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

2016 ist zurück im Feed: Alte Fotos werden wieder gepostet, als wäre das Jahr nie weg gewesen. Ein Trend, der jedoch schneller verklärt, als man scrollen kann.

Plötzlich ist Instagram wieder zehn Jahre jünger. 2016 wird gepostet, geliked, geteilt, als hätte niemand je gesagt, man solle nach vorn schauen. Aus einzelnen Posts wird schnell ein gemeinsames Zurückscrollen, das mehr auslöst als ein kurzes Schmunzeln, und plötzlich wirkt sogar das eigene Damals wieder erstaunlich verlockend. Nur steckt in...
