Starker Horror aus Plauen: Preisgekrönte Jugendbuch-Autorin Susan Kreller ersinnt finsteren Thriller

Niemand schreibt derzeit so berührend und nachvollziehbar aus der Perspektive Heranwachsender: Susann Kreller gelingt mit ihrem neuen Roman „Das Herz von Kamp-Cornell“ ein großes Lese-Ereignis.

Hätte dieser Roman keine Handlung, man würde ihn allein dank seiner Sprachbilder verschlingen: Susann Kreller hat ein wunderbares Händchen dafür, selbst unscheinbare Kleinigkeiten frisch und mit herzigem Humor in Randbemerkungen aufzuspannen, ohne dabei je gewollt oder manieriert zu klingen. Etwa wenn der Klempner kommt: „Seit dem Anblick...