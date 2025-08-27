Start in die sächsische Theatersaison: Dauerbrenner und Experimente

Mozarts Don Giovanni ist allgegenwärtig – auch in Sachsen. Doch die neue Spielzeit bietet mehr: Uraufführungen wie „Rummelplatz“, „Marianengraben“ oder „Irrsinn – Die Show“ setzen neue Akzente.

Ein notorischer Schürzenjäger stolpert von Eroberung zu Eroberung, beleidigt Himmel und Hölle – bis er schließlich beim Abendessen vom Teufel persönlich abserviert wird. Es reicht dieser eine Satz, und nicht nur ausgemachte Opernfreunde wissen sofort, worum es geht: um „Don Giovanni". Mozarts Meisterwerk gehört zu den meistgespielten...