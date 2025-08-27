Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Start in die sächsische Theatersaison: Dauerbrenner und Experimente

„Mephisto“ nach dem Roman von Klaus Mann kommt mit Nadja Stübiger in der Titelrolle auf die Bühne des Staatsschauspiels Dresden.
„Mephisto“ nach dem Roman von Klaus Mann kommt mit Nadja Stübiger in der Titelrolle auf die Bühne des Staatsschauspiels Dresden. Bild: Sebastian Hoppe
Kultur
Start in die sächsische Theatersaison: Dauerbrenner und Experimente
Von Maurice Querner
Mozarts Don Giovanni ist allgegenwärtig – auch in Sachsen. Doch die neue Spielzeit bietet mehr: Uraufführungen wie „Rummelplatz“, „Marianengraben“ oder „Irrsinn – Die Show“ setzen neue Akzente.

Ein notorischer Schürzenjäger stolpert von Eroberung zu Eroberung, beleidigt Himmel und Hölle – bis er schließlich beim Abendessen vom Teufel persönlich abserviert wird. Es reicht dieser eine Satz, und nicht nur ausgemachte Opernfreunde wissen sofort, worum es geht: um „Don Giovanni“. Mozarts Meisterwerk gehört zu den meistgespielten...
13.08.2025
4 min.
Oberer Totpunkt: So soll „Rummelplatz“ zum Opern-Höhepunkt der Kulturhauptstadt werden
„Rummelplatz“-Regisseur Frank Hilbrich im Gespräch mit dem Komponisten Ludger Vollmer, der Librettistin Jenny Erpenbeck und dem Generalintendanten Christoph Dittrich am Mittwoch in der Oper Chemnitz.
Nach dem Roman des Chemnitzer Autors Werner Bräunig gibt es am 20. September die Uraufführung eines Musiktheaters, das Region und Weltgetriebe zusammenbringen soll. Am Mittwoch gab es erste Einblicke.
Tim Hofmann
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
18.08.2025
9 min.
Der Deutsch-Israelin Nirit Sommerfeld gehört ein kleines Stück der Chemnitzer City: Dessen Geschichte will sie zurück
Nirit Sommerfeld in ihrem Café Julius im Archäologiemuseum Smac, dem ehemaligen Kaufhaus Schocken.
Nirit Sommerfeld ist Schauspielerin, Musikerin, Friedensaktivistin und neuerdings auch Autorin. Warum die Deutsch-Israelin sich in Chemnitz wohlfühlt.
Maurice Querner
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
Mehr Artikel