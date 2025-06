Sting, Peter Maffay, Lea oder Suzie Quatro: Das sind Sachsens Show-Höhepunkte im Juni

Eine Legende kommt: Sting bespielt am 12. Juni den Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau und bringt seine größten Hits mit. Doch nicht nur in die Schumannstadt kommen die Stars.

Der Juni sagt recht angenehme Temperaturen voraus. Doch was die Events betrifft, wird es definitiv heiß. Hier einige ausgewählte Tipps für Sachsen: Der Juni sagt recht angenehme Temperaturen voraus. Doch was die Events betrifft, wird es definitiv heiß. Hier einige ausgewählte Tipps für Sachsen: