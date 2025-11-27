„Stranger Things“: Abschied aus dem Upside Down – warum das Finale mehr ist als Nostalgie

Die letzte Staffel von „Stranger Things“ ist gestartet. Sie erzählt nicht nur den Endkampf gegen Vecna, sondern auch vom Erwachsenwerden ihrer Stars – und vom vielleicht wichtigsten Netflix-Erfolg.

Im Herbst 1987 ist Hawkins nur noch ein Loch auf der Landkarte. Straßenschilder sind abmontiert, Zufahrtswege gesperrt, Militärjeeps rumpeln über rissigen Asphalt. Scheinwerfer schneiden durch den Nebel, Wachposten umrunden Zäune, als ginge es um einen Kriegsschauplatz und nicht um eine einst verschlafene Kleinstadt. Hinter einem halb...