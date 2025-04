„Tatort: Das Haupt der Medusa“ aus Kiel: Ein letztes Duell

Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Maurice Querner.

Wenige Tage bevor er in seinen eigentlich unvorstellbaren Ruhestand geht, überlegt der Kieler Ermittler Klaus Borowski (Axel Milberg) zum ersten Mal, was er in Zukunft tun möchte, wenn er ohne Mord und Totschlag leben muss. Er denkt an eine weite Reise, weshalb er seinen Pass auf dem Bürgeramt verlängern lassen will. Doch dort stolpert...