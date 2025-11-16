„Tatort: Der Reini“ aus dem Schwarzwald: Welch Unterschied zu letzter Woche!

Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Katharina Leuoth.

Wollte man letzte Woche lieber nicht in eine Nachbarschaft geraten wie die im Ludwigshafener „Tatort“ (Killerpärchen, Reichsbürger), so möchte man diesmal sagen: Hoffentlich gerät man nie an so eine Polizeidirektion! Im Schwarzwald sind sie nämlich gerade alle schwer mit sich selbst beschäftigt.