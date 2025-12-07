„Tatort: Die Erfindung des Rades“ aus Münster: Tiefe Stimme, schwarze Mähne - Staatsanwältin Klemm verabschiedet sich

Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Katharina Leuoth.

Da kratzt es einem ja selbst im Hals, wenn man die Stimme von „Tatort“-Kommissar Thiel hört! Im aktuellen Fall in Münster „Die Erfindung des Rades“ krächzt er, weil er beim Klassentreffen zu viel gesungen hat. Damit kommt seine Stimme ansatzweise an die von Staatsanwältin Klemm heran. Das schafft sonst keiner. Die tief-rauchige Stimme,...