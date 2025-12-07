Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • „Tatort: Die Erfindung des Rades“ aus Münster: Tiefe Stimme, schwarze Mähne - Staatsanwältin Klemm verabschiedet sich

Bild: Mark Frost
Bild: Mark Frost
Kultur
„Tatort: Die Erfindung des Rades“ aus Münster: Tiefe Stimme, schwarze Mähne - Staatsanwältin Klemm verabschiedet sich
Redakteur
Von Katharina Leuoth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Katharina Leuoth.

Da kratzt es einem ja selbst im Hals, wenn man die Stimme von „Tatort“-Kommissar Thiel hört! Im aktuellen Fall in Münster „Die Erfindung des Rades“ krächzt er, weil er beim Klassentreffen zu viel gesungen hat. Damit kommt seine Stimme ansatzweise an die von Staatsanwältin Klemm heran. Das schafft sonst keiner. Die tief-rauchige Stimme,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.11.2025
2 min.
„Tatort: Der Reini“ aus dem Schwarzwald: Welch Unterschied zu letzter Woche!
Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Katharina Leuoth.
Katharina Leuoth
06:00 Uhr
2 min.
Erzgebirge Aue: Perfekte Hinrunde für die Billardkegler der Veilchen
Die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue - im Bild (v. l.) Joachim Seiler, Jan Schuster, Jens Schwarz, Ralf Martin und Peter Kirst - führen die Tabelle an.
Der FCE hat in der Kreisliga Chemnitz die Favoritenrolle inne. Das kommt dem Saisonziel entgegen. Denn die Lila-Weißen wollen aufsteigen.
Anna Neef
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
10.12.2025
3 min.
"Weihnachtsgeschenk" für Davies nach langer Leidenszeit
Der große Moment: Vincent Kompany (l) wechselt Alphonso Davies (2.vl) ein.
Im März verletzt sich Alphonso Davies schwer am Knie. Kurz vor dem Jahresende kehrt der Kanadier beim FC Bayern zurück. Trainer Kompany spricht von einer "wichtigen Geschichte".
09.11.2025
3 min.
Tatort: „Mike & Nisha“ aus Ludwigshafen: Die emotionalen Nöte bleiben im Hintergrund
Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Katharina Leuoth.
Katharina Leuoth
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
Mehr Artikel