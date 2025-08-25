Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Tatort“ Dortmund: Stefanie Reinsperger steigt aus – nach Rick Okon nächster Abgang

Stefanie Reinsperger verabschiedet sich von ihrer Rolle als Hauptkommissarin Rosa Herzog im Dortmunder „Tatort“.
Stefanie Reinsperger verabschiedet sich von ihrer Rolle als Hauptkommissarin Rosa Herzog im Dortmunder „Tatort“. Bild: Stephan Pick/WDR
Stefanie Reinsperger verabschiedet sich von ihrer Rolle als Hauptkommissarin Rosa Herzog im Dortmunder „Tatort“.
Stefanie Reinsperger verabschiedet sich von ihrer Rolle als Hauptkommissarin Rosa Herzog im Dortmunder „Tatort“. Bild: Stephan Pick/WDR
Kultur
„Tatort“ Dortmund: Stefanie Reinsperger steigt aus – nach Rick Okon nächster Abgang
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Schauspielerin verabschiedet sich nach fünf Jahren als Kommissarin Rosa Herzog. Nach zahlreichen Abgängen ist heute von der einstigen Konstellation kaum mehr etwas übrig.

Der Dortmunder „Tatort“ gleicht mittlerweile einem Schauspieler-Karussell. Erst im Frühjahr 2024 verabschiedete sich Rick Okon nach 13 Fällen als Kommissar Jan Pawlak – nun folgt mit Stefanie Reinsperger die nächste Hauptfigur. Die 37-jährige Österreicherin hat mit der Episode „Schmerz“ gerade ihren letzten Fall als Kommissarin Rosa...
