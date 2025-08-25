„Tatort“ Dortmund: Stefanie Reinsperger steigt aus – nach Rick Okon nächster Abgang

Kultur
Die Schauspielerin verabschiedet sich nach fünf Jahren als Kommissarin Rosa Herzog. Nach zahlreichen Abgängen ist heute von der einstigen Konstellation kaum mehr etwas übrig.
Der Dortmunder „Tatort“ gleicht mittlerweile einem Schauspieler-Karussell. Erst im Frühjahr 2024 verabschiedete sich Rick Okon nach 13 Fällen als Kommissar Jan Pawlak – nun folgt mit Stefanie Reinsperger die nächste Hauptfigur. Die 37-jährige Österreicherin hat mit der Episode „Schmerz“ gerade ihren letzten Fall als Kommissarin Rosa...
