Tatort „Ex-It“ aus Stuttgart: So ein Elend - und so ein guter Film!

Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Katharina Leuoth.

Am Anfang kann man kaum hingucken, da schwant einem schon das Schlimmste. Eine Frau, Pony Hübner (Kim Riedle), fährt bei Regen mit ihren beiden kleinen Kindern im SUV durch die Nacht, sucht nach Zigaretten, schaut nicht auf die Straße. Aber noch passiert kein Unfall, sie parkt, kauft an einem Kiosk Zigaretten und kehrt zum Auto zurück. Doch...