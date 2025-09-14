Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Tatort: Ich sehe dich“ aus Nürnberg: Kein Mensch so gut

Die Tatort-Kolumne der "Freien Presse".
Kultur
„Tatort: Ich sehe dich“ aus Nürnberg: Kein Mensch so gut
Von Maurice Querner
Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Maurice Querner

Kein Mensch ist so gut, dass er immer an andere denkt.“ Ausgerechnet Felix Voss (Fabian Hinrichs), sonst die empathische Stimme im Nürnberger „Tatort“, spricht diesen Satz. Aber er hat eine dunkle Ahnung: „Irgendetwas stimmt nicht.“ Und tatsächlich – vieles stimmt nicht in seinem ersten Fall ohne Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel).
