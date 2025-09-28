Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • „Tatort: ,Kammerflimmern’“ aus Zürich: Digitale Abgründe

Die Tatort-Kolumne der "Freien Presse"
Die Tatort-Kolumne der "Freien Presse" Bild: Mark Frost
Die Tatort-Kolumne der "Freien Presse"
Die Tatort-Kolumne der "Freien Presse" Bild: Mark Frost
Kultur
„Tatort: ,Kammerflimmern’“ aus Zürich: Digitale Abgründe
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Maurice Querner

So viele Tote gab es in einem „Tatort“ noch nie – 57 an der Zahl! Im neuen Zürich-Krimi mit den Ermittlerinnen Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) fallen Menschen scheinbar wahllos tot um. Der Grund: Implantierte De-fibrillatoren, die eigentlich Herzrhythmusstörungen mittels gezielten Stromstößen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
14.09.2025
3 min.
„Tatort: Ich sehe dich“ aus Nürnberg: Kein Mensch so gut
Die Tatort-Kolumne der "Freien Presse".
Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Maurice Querner
Maurice Querner
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
28.09.2025
3 min.
Cybercrime und musikalisches Rätsel - der Schweizer "Tatort"
Außerordentliche Videokonferenz mit den Behörden: Das Team um Kommissarin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) im roten Pullover.
Defekte Defibrillatoren, ein rätselhafter Musikcode und tödliche Gefahr in der eigenen Familie: Was treibt die Kommissarinnen Ott und Grandjean im neuen Schweizer "Tatort" an ihre Grenzen?
VOn Christiane Oelrich, dpa
Mehr Artikel