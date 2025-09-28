„Tatort: ,Kammerflimmern’“ aus Zürich: Digitale Abgründe

Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Maurice Querner

So viele Tote gab es in einem „Tatort“ noch nie – 57 an der Zahl! Im neuen Zürich-Krimi mit den Ermittlerinnen Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) fallen Menschen scheinbar wahllos tot um. Der Grund: Implantierte De-fibrillatoren, die eigentlich Herzrhythmusstörungen mittels gezielten Stromstößen...