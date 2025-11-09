Tatort: „Mike & Nisha“ aus Ludwigshafen: Die emotionalen Nöte bleiben im Hintergrund

Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Katharina Leuoth.

Also in so eine Nachbarschaft möchte man auch nicht geraten! In dem einen Haus flippt der Vater aus, weil er Nisha (Amina Merai), die neue Freundin von Sohn Mike (Jeremias Meyer), nicht ausstehen kann, woraufhin Sohn und Freundin Vater und Mutter erschlagen, dass das Blut nur so spritzt. Der Nachbar wiederum, ein kontrollfreakiger Reichsbürger,...