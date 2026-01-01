Tatort: „Nachtschatten“ aus Dresden: Papa sieht alles!

Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Maurice Querner.

Oberkommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) vermisst ihre Partnerin Karin Gorniak – und formuliert gleich zu Beginn einen Satz, der wie ein dunkler Grundton unter „Nachtschatten“ liegt: Es tue gut, „den ganzen Scheiß, zu dem Menschen fähig sind“, zu teilen. Der neue Dresdner „Tatort“ hat mit genau diesem „Scheiß“ zu...