Regionale Nachrichten und News
  • „Tatort“-Neuigkeiten: Dresdner Dreharbeiten und NDR-Doppelstart mit Denis Moschitto im Dezember

„Das, was du zurücklässt" ist der Titel eines neuen „Tatorts" aus Dresden. Milla Brandis (Lilja van der Zwaag, li.) unterstützt künftig das Ermittlerteam Peter Schnabel (Martin Brambach) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel). Bild: Made For Film/MDR
„Das, was du zurücklässt“ ist der Titel eines neuen „Tatorts“ aus Dresden. Milla Brandis (Lilja van der Zwaag, li.) unterstützt künftig das Ermittlerteam Peter Schnabel (Martin Brambach) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel). Bild: Made For Film/MDR
„Das, was du zurücklässt“ ist der Titel eines neuen „Tatorts“ aus Dresden. Milla Brandis (Lilja van der Zwaag, li.) unterstützt künftig das Ermittlerteam Peter Schnabel (Martin Brambach) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel).
„Das, was du zurücklässt“ ist der Titel eines neuen „Tatorts“ aus Dresden. Milla Brandis (Lilja van der Zwaag, li.) unterstützt künftig das Ermittlerteam Peter Schnabel (Martin Brambach) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel). Bild: Made For Film/MDR
Kultur
„Tatort“-Neuigkeiten: Dresdner Dreharbeiten und NDR-Doppelstart mit Denis Moschitto im Dezember
Von Henni Henrion
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während in Dresden die Dreharbeiten zum „Tatort: Das, was du zurücklässt“ laufen, bekommt Wotan Wilke Möhring im Norden einen neuen Partner. Im Dezember startet das Duo mit einem zweiteiligen Fall.

In Dresden sind die Streifenwagen los: Derzeit laufen die Dreharbeiten zum neuen Tatort „Das, was du zurücklässt“ mit Cornelia Gröschel, Martin Brambach und neuerdings auch Lilja van der Zwaag als Kommissaranwärterin. Auch der Schauspieler Ron Helbig wird wieder in der Rolle des Gerichtsmediziners im beliebten Dresden-„Tatort“ zu sehen...
