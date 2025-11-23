Tatort: „Überlebe wenigstens bis morgen“ aus Stuttgart „Von Maden zerfressen – Wer war Nelly?

Eine Betrachtung zum „Tatort“ von Maurice Querner

Nelly Schlüter schaut zu Beginn in die Kamera und sagt: „Ich erzähle euch meine Geschichte.“ Dieses Versprechen löst der Stuttgarter Tatort „Überlebe wenigstens bis morgen“ allerdings nur bedingt ein. Nach 90 Minuten weiß man zwar einiges über die letzten Tage vor dem Tod dieser jungen Frau, aber kaum, wer sie im Innersten war. Warum...