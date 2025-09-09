Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Tatort und Polizeiruf starten in die neue Saison: Das sind die Highlights

Szene aus dem Dresdner „Tatort“ mit dem Titel „Siebenschläfer“. Pascal Schadt (Florian Geißelmann), Lilly-Marie Reuter (Dilara Aylin Ziem) nach ihrer Flucht aus einem Kinderheim.
Szene aus dem Dresdner „Tatort“ mit dem Titel „Siebenschläfer“. Pascal Schadt (Florian Geißelmann), Lilly-Marie Reuter (Dilara Aylin Ziem) nach ihrer Flucht aus einem Kinderheim. Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghan
Szene aus dem Dresdner „Tatort“ mit dem Titel „Siebenschläfer“. Pascal Schadt (Florian Geißelmann), Lilly-Marie Reuter (Dilara Aylin Ziem) nach ihrer Flucht aus einem Kinderheim.
Szene aus dem Dresdner „Tatort“ mit dem Titel „Siebenschläfer“. Pascal Schadt (Florian Geißelmann), Lilly-Marie Reuter (Dilara Aylin Ziem) nach ihrer Flucht aus einem Kinderheim. Bild: MDR/MadeFor Film/Steffen Junghan
Kultur
Tatort und Polizeiruf starten in die neue Saison: Das sind die Highlights
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schluss mit Wiederholungen: Ab 14. September laufen im Ersten endlich wieder neue Folgen von „Tatort“ und „Polizeiruf 10“. In Sachsen beginnt ein neues Kapitel ohne Kommissarin Gorniak.

Am Sonntag ist endlich Schluss mit Wiederholungen aus dem umfänglichen „Tatort“- und „Polizeiruf 110“-Archiv. Und der Krimifan muss sich auf einige Neuerungen einstellen. So beginnt in Dresden ein neues Kapitel. Der „Tatort: Siebenschläfer“ (12. Oktober, 20.15 Uhr) ist der erste Fall ohne Karin Hanczewski alias Kommissarin Karin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:15 Uhr
2 min.
Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten
Für viele Menschen in Deutschland ist Künstliche Intelligenz (KI) längst Teil ihres Arbeitsalltags. (Symbolbild)
Wer haftet, wenn bei Online-Käufen der Hersteller nicht greifbar ist oder ein Produkt durch Upcycling verändert wird? Ein Entwurf passt die Regeln zur Produkthaftung nach europäischen Vorgaben an.
08.09.2025
5 min.
Ein Nachruf auf Horst Krause: „Wir hatten eine blendende Zeit“
Der Schauspieler Horst Krause posiert als Polizeihauptmeister Horst Krause bei einem Fototermin zu 40 Jahre „Polizeiruf 110“. Krause ist am 5. September 2025 im Alter von 83 Jahren in einem Seniorenheim in Teltow (Kreis Potsdam-Mittelmark) gestorben.
Als Dorfpolizist Krause wurde er geliebt: Horst Krause. Als Theaterschauspieler wurde er aber durch seine Zeit am Schauspiel in Karl-Marx-Stadt geprägt. Nun ist er gestorben.
Maurice Querner
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
25.08.2025
4 min.
„Tatort“ Dortmund: Stefanie Reinsperger steigt aus – nach Rick Okon nächster Abgang
Stefanie Reinsperger verabschiedet sich von ihrer Rolle als Hauptkommissarin Rosa Herzog im Dortmunder „Tatort“.
Die Schauspielerin verabschiedet sich nach fünf Jahren als Kommissarin Rosa Herzog. Nach zahlreichen Abgängen ist heute von der einstigen Konstellation kaum mehr etwas übrig.
Maurice Querner
12:15 Uhr
2 min.
Herzgesundheit: So geht Herzvorsorge - spätestens ab 50
Wertvolle Werte: Im Elektrokardiogramm (EKG) können Herzrhythmusstörungen erkannt werden.
Bluthochdruck, Cholesterin, EKG: Ab einem Alter von 35 Jahren empfiehlt die Deutsche Herzstiftung regelmäßige Checks, um Herzkrankheiten vorzubeugen. Was dabei besonders wichtig ist.
Mehr Artikel