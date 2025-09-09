Tatort und Polizeiruf starten in die neue Saison: Das sind die Highlights

Schluss mit Wiederholungen: Ab 14. September laufen im Ersten endlich wieder neue Folgen von „Tatort“ und „Polizeiruf 10“. In Sachsen beginnt ein neues Kapitel ohne Kommissarin Gorniak.

Am Sonntag ist endlich Schluss mit Wiederholungen aus dem umfänglichen „Tatort“- und „Polizeiruf 110“-Archiv. Und der Krimifan muss sich auf einige Neuerungen einstellen. So beginnt in Dresden ein neues Kapitel. Der „Tatort: Siebenschläfer“ (12. Oktober, 20.15 Uhr) ist der erste Fall ohne Karin Hanczewski alias Kommissarin Karin... Am Sonntag ist endlich Schluss mit Wiederholungen aus dem umfänglichen „Tatort“- und „Polizeiruf 110“-Archiv. Und der Krimifan muss sich auf einige Neuerungen einstellen. So beginnt in Dresden ein neues Kapitel. Der „Tatort: Siebenschläfer“ (12. Oktober, 20.15 Uhr) ist der erste Fall ohne Karin Hanczewski alias Kommissarin Karin...