Regionale Nachrichten und News
  • Taylor Swift bringt neues Album samt Film über ihre letzte Tour raus: Wie verrückt ist „Life of a Showgirl“?

Schaut ruhig hin, ihr habt es schließlich bezahlt: Taylor Swift. Bild: Mert Alas & Marcus Piggot/TAS Rights Management
Schaut ruhig hin, ihr habt es schließlich bezahlt: Taylor Swift. Bild: Mert Alas & Marcus Piggot/TAS Rights Management
Kultur
Taylor Swift bringt neues Album samt Film über ihre letzte Tour raus: Wie verrückt ist „Life of a Showgirl“?
Von Anna Bach
Der Superstar hatte 2024 mit der „Eras“-Tour und dem gleichnamigen Film Milliarden US-Dollar umgesetzt - und einen der Kinohits des Jahres gelandet. Gelingt das dieses Jahr nochmal?

„Nur für dich, Taylor, haben wir etwas getan, das wir normalerweise niemals öffentlich zugeben würden: einen Männer-Podcast gehört.“ So hatten sich die „Swifties“ noch vor ein paar Wochen scherzhaft beschwert, nachdem aus einem Dienstagmittag im August inoffiziel so etwas wie ein kleines Weihnachten geworden war. Denn: Die Sängerin...
