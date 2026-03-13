Teilnehmer von „Jugend musiziert“ packt aus: „Ich habe mehr Mut!“

Kultur
Zwickau, Chemnitz. Zwickau ist im „Jugend musiziert“-Fieber: In der Stadt findet aktuell der sächsische Landesausscheid von Deutschlands größtem Nachwuchswettbewerb für Amateurmusiker statt. Bei „Jumu“ soll der Spaß im Vordergrund stehen - es ist aber auch viel Druck im Spiel. Der elfjährige Richard Rehm aus Chemnitz tritt in der Kategorie Sologesang an. Im Interview erzählt er, wie er diese Gratwanderung meistert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.