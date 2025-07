Theater auf Rädern: Geschichten von Chemnitzer Frauen und Arbeit im alten Ikarus-Bus

Der Bus als Bühne: In Chemnitz startet ein ungewöhnliches Theaterprojekt, das Frauen und FLINTA-Personen und ihre Arbeitswelten ins Rampenlicht rückt. Doch was macht dann „Uwe“ in dem Stück?

Der Bus fährt los – und erzählt Geschichten, die sonst kaum jemand hört und sieht. In Chemnitz wird aus einem alten Ikarus-Bus eine mobile Bühne: Ein neues Theaterprojekt der Kulturhauptstadt bringt Arbeitswelten von Frauen auf die Straße – im wahrsten Sinne. Vom 3. bis 7. September tourt das Stück durch die Stadt, mit zwölf Fahrten,...