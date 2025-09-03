Theaterprojekt „Der Bus ist abgefahren“: Chemnitzerinnen enthüllen ihre Arbeitswelten

Kultur
Die Inszenierung „Der Bus ist abgefahren“ von Gabi Reinhardt ist ein radikal-feministisches und überwältigendes Statement zum Chemnitzer Kulturhauptstadt-Jahr.
Arbeit ist seit jeher mehr als die Verrichtung von Tätigkeiten gegen Lohn. Für Aristoteles war sie eine Last, die Muße erst möglich machte. Marx nannte sie das „ewige Naturgesetz“, weil der Mensch sich durch Arbeit die Welt aneignet und zugleich verändert. Und in unserer Gegenwart spricht Byung-Chul Han von der Selbstausbeutung in der...
