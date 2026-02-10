MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Thomas Langs Roman „Melville verschwindet“: Vom gescheiterten Versuch, eine Krise zu meistern

Der Autor Thomas Lang.
Der Autor Thomas Lang. Bild: Marie Amrei/cc
Der Autor Thomas Lang.
Der Autor Thomas Lang. Bild: Marie Amrei/cc
Kultur
Thomas Langs Roman „Melville verschwindet“: Vom gescheiterten Versuch, eine Krise zu meistern
Von Welf Grombacher
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Bachmann-Preisträger hat einen originellen Dreh gefunden, aus einem Scherbenhaufen doch noch eine Geschichte zu machen. Leider hält sein Kleber nur sehr bedingt.

Es muss so ums Jahr 2012 gewesen sein als Thomas Lang Feuer für Herman Melville fing. Er hatte gerade „Bartleby, der Schreiber“ gelesen und fragte sich, wer dieser Mann war, der heute als Schriftsteller weltberühmt ist, zu seiner Zeit aber vom Geld seines Schwiegervaters leben und später als Zollinspektor im Hafen arbeiten musste, um die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
19.01.2026
5 min.
Blind im Fortschrittsglauben: Warum Huxley Aufruf zum Frieden heute wieder die Ohren klingeln lässt
Prophetisch: Aldous Huxley.
Vor 80 Jahren veröffentlichte der britische Autor und Philosoph Aldous Huxleys seinen berühmten Essay „Zeit der Oligarchen“. Der liest sich so verblüffend aktuell, dass er nun auf deutsch erscheint.
Welf Grombacher
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
07.01.2026
5 min.
Die pralle Biografie der Margaret Atwood: Humortrockene Anekdoten aus dem Nähkästchen
Margaret Atwood und ihre Autobiografie „Book of Lives“
Die kanadische Literaturkönigin hat mehr Großpreise gewonnen als andere Bücher schreiben. Nun legt sie mit „Book of Lives“ ihre ausufernden Memoiren vor - und packt den Leser mit Detailüberfülle.
Welf Grombacher
13:12 Uhr
2 min.
Deutsche Faxe - Von der Leyen sorgt für Lacher im Parlament
Ursula von der Leyen betonte die Bedeutung des Bürokratieabbaus für Europas Wettbewerbsfähigkeit.
Ein Seitenhieb sorgt für Lacher im EU-Parlament: Die Präsidentin der EU-Kommission spielt auf Deutschlands Fax-Vorliebe an. Was steckt hinter ihrer Kritik beim Bürokratieabbau?
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
Mehr Artikel