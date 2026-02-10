Thomas Langs Roman „Melville verschwindet“: Vom gescheiterten Versuch, eine Krise zu meistern

Der Bachmann-Preisträger hat einen originellen Dreh gefunden, aus einem Scherbenhaufen doch noch eine Geschichte zu machen. Leider hält sein Kleber nur sehr bedingt.

Es muss so ums Jahr 2012 gewesen sein als Thomas Lang Feuer für Herman Melville fing. Er hatte gerade „Bartleby, der Schreiber“ gelesen und fragte sich, wer dieser Mann war, der heute als Schriftsteller weltberühmt ist, zu seiner Zeit aber vom Geld seines Schwiegervaters leben und später als Zollinspektor im Hafen arbeiten musste, um die...