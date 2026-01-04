MENÜ
  Till Lindemann zieht den Schwanz ein: Zur Liveshow in Thailand spürt der Rammstein-Sänger harte Gesetze

Till Lindemann, hier bei einem Konzert in Leipzig.
Till Lindemann, hier bei einem Konzert in Leipzig. Bild: Christina Gaudlitz
Kultur
Till Lindemann zieht den Schwanz ein: Zur Liveshow in Thailand spürt der Rammstein-Sänger harte Gesetze
Von Jörg Vitovec
Am 4. Januar feiert der gebürtige Leipziger Lindemann auf seiner „Meine Welt“-Tour Geburtstag in Dubai. Zuvor musste er für seine bisher schwierigste Show in Bangkok ordentlich abrüsten.

Als Till Lindemann „Ich fresse alles in mich rein. Doch es muss jung und knusprig sein“ sang, schmetterte ihm das begeisterte Publikum aus hunderten Kehlen „Allesfresser, Allesfresser“ entgegen. So weit, so normal, ist man geneigt zu sagen, wenn der Frontmann der Bombastrockkapelle Rammstein bei einem seiner meist ausverkauften Konzerte...
