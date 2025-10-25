Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Tour-Finale von Power Plush im „Atomino“: Herzen an die Macht!

Power Plush im Atomino.
Power Plush im Atomino. Bild: Tim Hofmann
Power Plush im Atomino.
Power Plush im Atomino. Bild: Tim Hofmann
Kultur
Tour-Finale von Power Plush im „Atomino“: Herzen an die Macht!
Redakteur
Von Tim Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Chemnitzer Band Power Plush hat am Freitagabend im Atomino ihre Deutschland-Tour zum aktuellen Album „Love Language“ beendet. Wächst in der Stadt hier eine dritte Indie-Macht heran?

Da Chemnitz anders ist als andere Städte, trifft das auch auf die Bandszene zu. Die ist hier vor allem im Indie-Bereich - man könnte auch sagen, im weiteren Kraftklub-Umfeld - sagenhaft eng und gut vernetzt, da geht es fast schon zu wie in einer Kleinstadt. Einerseits. Andererseits hat das übergroße Vorbild hier absolut nicht den kulturellen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:48 Uhr
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
10:06 Uhr
5 min.
Buhrufe als Vorgeschmack? - Norris' Kampf als WM-Führender
P1 für Platz eins - wird das am Ende auch der Rang für Lando Norris in der WM sein?
Lando Norris führt die WM an - nach Monaten wieder. Wie sich das auch anfühlen kann, bekam er in Mexiko zu spüren. Die Frage ist: Wer ist nun sein ärgster Widersacher?
Jens Marx, dpa
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
12.09.2025
7 min.
Ein Safe Space zum Anhören: Power Plush sprechen über ihr neues Album „Love Language“
Svenja Schwalm (Gitarre und Gesang), Anja Jurleit (Bass und Gesang), Nino Cutino (Schlagzeug) und Maria Constantino (Gitarre und Gesang, von links) sind Power Plush.
Power Plush ist nach Kraftklub und Blond die dritte Band, die Chemnitz bundesweit eine Stimme gibt. Im Interview spricht die Band über mentale Gesundheit und alternative Sichtweisen auf die Liebe.
Paula Klüver
28.09.2025
4 min.
Weniger Straßenkampfattitüde: Punk-Legenden im Chemnitzer Atomino
Das Bier schmeckt, die Band Lousy im Atomino Chemnitz.
Soko Durst, Lousy, Slime – es gibt sie noch, die alten Bands, die die Säle zum Kochen brachten. Ganz so wild geht es heute jedoch nicht mehr zu.
Matthias Zwarg
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
Mehr Artikel