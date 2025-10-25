Tour-Finale von Power Plush im „Atomino“: Herzen an die Macht!

Kultur
Die Chemnitzer Band Power Plush hat am Freitagabend im Atomino ihre Deutschland-Tour zum aktuellen Album „Love Language“ beendet. Wächst in der Stadt hier eine dritte Indie-Macht heran?
Da Chemnitz anders ist als andere Städte, trifft das auch auf die Bandszene zu. Die ist hier vor allem im Indie-Bereich - man könnte auch sagen, im weiteren Kraftklub-Umfeld - sagenhaft eng und gut vernetzt, da geht es fast schon zu wie in einer Kleinstadt. Einerseits. Andererseits hat das übergroße Vorbild hier absolut nicht den kulturellen...
