  • Trabi auf der großen Leinwand: Produzenten schicken Corona-Satire aus dem Vogtland für die Berlinale 2026 ins Rennen

Für den Film „Maske auf, Genossen“ waren im Sommer mehrere DDR-Fahrzeuge und Statisten mit unterschiedlichsten Masken im Einsatz. In dieser Szene wurde eine Corona-Teststrecke nachgestellt.
Für den Film „Maske auf, Genossen“ waren im Sommer mehrere DDR-Fahrzeuge und Statisten mit unterschiedlichsten Masken im Einsatz. In dieser Szene wurde eine Corona-Teststrecke nachgestellt. Bild: Christian Schubert/Archiv
Kultur
Trabi auf der großen Leinwand: Produzenten schicken Corona-Satire aus dem Vogtland für die Berlinale 2026 ins Rennen
Redakteur
Von Nicole Jähn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Film „Maske auf, Genossen“ verlegt den Ausbruch der Coronapandemie ans Ende der DDR. Im Sommer liefen die Dreharbeiten im Vogtland. Wann der Film in die Kinos kommt.

Filmreife DDR-Satire für den roten Teppich: Die Corona-Klamauk-Klamotte „Maske auf, Genossen“ mit Schauspieler Martin Semmelrogge in einer der Hauptrollen könnte auf die ganz große Leinwand kommen. Wie Produzentin Sandra Peter auf Nachfrage der „Freien Presse“ sagte, will das Filmteam den im Sommer im Vogtland abgedrehten Streifen für...
