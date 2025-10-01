Trabi auf der großen Leinwand: Produzenten schicken Corona-Satire aus dem Vogtland für die Berlinale 2026 ins Rennen

Kultur
Der Film „Maske auf, Genossen“ verlegt den Ausbruch der Coronapandemie ans Ende der DDR. Im Sommer liefen die Dreharbeiten im Vogtland. Wann der Film in die Kinos kommt.
Filmreife DDR-Satire für den roten Teppich: Die Corona-Klamauk-Klamotte „Maske auf, Genossen“ mit Schauspieler Martin Semmelrogge in einer der Hauptrollen könnte auf die ganz große Leinwand kommen. Wie Produzentin Sandra Peter auf Nachfrage der „Freien Presse“ sagte, will das Filmteam den im Sommer im Vogtland abgedrehten Streifen für...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.