Über 1000 Euro für einen Schrank aus Hellerau? DDR-Design ist wieder im Trend - und teuer

Das RG28 rührt für immer, die Möbel aus Hellerau sind minimalistisch zeitlos. DDR-Design ist wieder angesagt - und manchmal zahlt man richtig viel Geld dafür. Wo kommt der Trend her?

Um Nachhaltigkeit, darum geht es doch, sagt Katrin Nachtigall. Sie sitzt mit ihrem Mann Rico in ihrem Laden auf dem Chemnitzer Sonnenberg. Ein junges Paar auf alten Sesseln. Sie gießt frischen Kaffee aus einer alten Kanne in alte Porzellantassen. „Voll vermöbelt“ heißt der Laden. Fast alles, was hier steht, ist Vintage: Sideboards, Buffets,... Um Nachhaltigkeit, darum geht es doch, sagt Katrin Nachtigall. Sie sitzt mit ihrem Mann Rico in ihrem Laden auf dem Chemnitzer Sonnenberg. Ein junges Paar auf alten Sesseln. Sie gießt frischen Kaffee aus einer alten Kanne in alte Porzellantassen. „Voll vermöbelt“ heißt der Laden. Fast alles, was hier steht, ist Vintage: Sideboards, Buffets,...