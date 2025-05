„Über sieben Brücken musst du gehn“: Buch über DDR-Texter Helmut Richter lässt fragwürdige Lücken

Er war kein Widerstandskämpfer, aber ein Brückenbauer und schrieb als Schriftsteller mehr als nur den Text von Karats Erfolgshit. Nun ist ein Buch über Helmut Richter erschienen.

Helmut Richter war noch Student am Literaturinstitut, als er 1963 bei einem Lyrikabend in Leipzig seine Gedichte vortrug. Eines davon hieß „Vom Träumen“ und provozierte eine Publizistik- und Stilistik-Professorin so sehr, dass sie den Text wenig später in der Universitätszeitung kritisierte. „Dieses Gedicht gehört nicht in unsere...