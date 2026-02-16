Überraschender Netflix-Hit „Unfamiliar“: Warum die deutsche Thriller-Serie weltweit so erfolgreich ist

„Unfamiliar“ gilt als einer der größten deutschsprachigen Netflix-Erfolge. Hinter dem Agententhriller steckt ein düsteres Familiendrama über Lügen, Loyalität und Identität.

Das kam dann doch unerwartet: Die neue Netflix-Serie „Unfamiliar“ erreichte Platz 1 der weltweiten Charts des Streamingdienstes und verdrängte große Produktionen wie die neuen Staffeln von „Bridgerton“ und „The Lincoln Lawyer“. In 24 Ländern stand sie an der Spitze, in mehr als 80 schaffte sie es in die Top 10. Damit gilt sie als...