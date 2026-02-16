MENÜ
  • Überraschender Netflix-Hit „Unfamiliar“: Warum die deutsche Thriller-Serie weltweit so erfolgreich ist

Felix Kramer als Simon und Susanne Wolff als Meret in der neuen Netflix-Serie „Unfamiliar“.
Felix Kramer als Simon und Susanne Wolff als Meret in der neuen Netflix-Serie „Unfamiliar“. Bild: Netflix
Gegenspieler und Bösewicht Josef Koleev (Samuel Finzi).
Gegenspieler und Bösewicht Josef Koleev (Samuel Finzi). Bild: Netflix
Gregor Klein (Henry Hübchen) spielt sein eigenes Spiel ...
Gregor Klein (Henry Hübchen) spielt sein eigenes Spiel ... Bild: Netflix
Seyneb Saleh als BND-Analystin Julika Ritter.
Seyneb Saleh als BND-Analystin Julika Ritter. Bild: Netflix
Botschafterin Vera Koleev (Genija Rykova) will nicht zurück nach Moskau.
Botschafterin Vera Koleev (Genija Rykova) will nicht zurück nach Moskau. Bild: Netflix
Kultur
Überraschender Netflix-Hit „Unfamiliar“: Warum die deutsche Thriller-Serie weltweit so erfolgreich ist
Redakteur
Von Maurice Querner
„Unfamiliar“ gilt als einer der größten deutschsprachigen Netflix-Erfolge. Hinter dem Agententhriller steckt ein düsteres Familiendrama über Lügen, Loyalität und Identität.

Das kam dann doch unerwartet: Die neue Netflix-Serie „Unfamiliar“ erreichte Platz 1 der weltweiten Charts des Streamingdienstes und verdrängte große Produktionen wie die neuen Staffeln von „Bridgerton“ und „The Lincoln Lawyer“. In 24 Ländern stand sie an der Spitze, in mehr als 80 schaffte sie es in die Top 10. Damit gilt sie als...
Mehr Artikel