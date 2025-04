Vom Heranwachsen ohne Halt: Lukas Rietzschels Roman „Mit der Faust in die Welt schlagen“ jetzt im Kino

Ein Film mit Daniel Brühl und eine Hildegard-Knef-Doku erleben ebenfalls Kinostart. „Eden“ mit Daniel Brühl erzählt von Aussteigern in den 1930er-Jahren und eine neue Doku von Hildegard Knef.

„Mit der Faust in die Welt schlagen“. Der Titel des Films klingt nach Wut und Krawall. Das Spannende an Constanze Klaues Regiedebüt ist jedoch, dass man die im Titel ausgedrückte Emotion jederzeit nachvollziehen kann, der Film aber eigentlich ganz ruhig daherkommt. Die Vorlage stammt von Lukas Rietzschel, der in seinem 2018 erschienenen...