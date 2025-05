Von „Rock am Kuhteich“ bis Wacken: Die Festival-Highlights 2025 auf einen Blick!

Deutschlands Festivalszene wird auch dieses Jahr wieder laut und vielfältig: Ob kleines, atmosphärisches Event oder Mega Open Air – wir zeigen dir 35 Festivals, die du 2025 nicht verpassen solltest.

Die Vorfreude steigt: Zelt einpacken, Glitzer ins Gesicht, Gummistiefel griffbereit – die Festivalsaison steht vor der Tür. Ob Punkrock am Kuhteich, Gothic in Leipzig, Metal in Wacken oder elektronische Klänge unter Braunkohle-Baggern in Ferropolis: Der Festivalsommer 2025 bietet ein abwechslungsreiches Programm für ganz unterschiedliche...