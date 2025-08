Wacken 2025: Wie viel Rebellion steckt noch im Metal?

Vor dem am Mittwoch startenden traditionsreichen Festival zeigen sich Künstler wie Robb Flynn und Bob Geldof im 35. Jahr des Wacken Open Air kämpferisch – trotz Kommerz und Investoren.

Heavy Metal ist die moderne Form des Rock’n’Roll – entstanden aus Wut, Wildheit und dem Wunsch nach Auflehnung. Seit dem ersten ikonischen Riff in „You Really Got Me“ von den Kinks (1964) hat sich viel verändert. Rock’n’Roll wollte gegen das Establishment antreten, war laut, roh und unbequem. Heute ist er etabliert. Viele einst...