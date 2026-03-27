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Foto: Ulf Dahl
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Kultur
Warum regt mich der Iran-Krieg nicht so auf, wie er es müsste?
Redakteur
Von Torsten Kleditzsch
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Ist der Iran-Krieg die eine Dummheit zu viel, um sie noch ernst zu nehmen? Schützt die Ignoranz? Das fragt sich unser „Im Osten was Neues“-Kolumnist im Freiflug durch seine neue Gelassenheit.

Fliegen ist so entspannend wie eine multiple, globale Krise: Man muss nur die nötige Gelassenheit entwickeln. Mein erster Flug brachte mich als Tourist mit Interflug und Aeroflot bis nach Sibirien, wo der sozialistische Staat die Macht offenbar bereits an undurchsichtige Strukturen abgetreten hatte. Es war ein kleines Abenteuer. Ich zählte jede...
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