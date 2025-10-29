Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Weißer Rauch über Schwarze Pumpe“: Wie die Lausitz die ständigen Wandlungen (nicht) verkraftet

Das Kraftwerk „Schwarze Pumpe“ hinter dem Tagebau Nochten in der Lausitz.
Das Kraftwerk „Schwarze Pumpe“ hinter dem Tagebau Nochten in der Lausitz. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Das Kraftwerk „Schwarze Pumpe“ hinter dem Tagebau Nochten in der Lausitz.
Das Kraftwerk „Schwarze Pumpe“ hinter dem Tagebau Nochten in der Lausitz. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Kultur
„Weißer Rauch über Schwarze Pumpe“: Wie die Lausitz die ständigen Wandlungen (nicht) verkraftet
Von Juliane Streich
Die Dok-Filmwoche in Leipzig gibt mit einem bemerkenswerten Dokumentarfilm Menschen aus der Lausitz und ihren Wende-Umbruchserfahrungen eine Stimme - damals und heute im Vergleich.

Zwei halbstarke Jugendliche stehen auf einer Brücke, im Winter 1990/91 in Spremberg. „Wenn das Wetter ungünstig ist, dann kommt der ganze Mist von Schwarze Pumpe zu uns rüber“, beschwert sich der eine. Ist ihm aber auch egal, er gehe eh bald in den Westen, Trucker werden. Sein Vater habe schon einen Vertrag als Lokführer bei der...
