Wer ist hier „unzureichend konstruiert“? Warum viele Probleme des Menschen maschinengemacht sind!

Für die Historikerin Martina Heßler ist der Glaube an die Überlegenheit der Technologie fatal - und letztlich nichts als dumme Überheblichkeit.

„Das kann in fünf Minuten wieder funktionieren oder in einer Stunde. Wir haben den ganzen Tag schon Systemstörungen.“ Wenig hoffnungsvoll klang die Mitarbeiterin in der Medienausleihe der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig am Montag vergangener Woche. Die neu installierten digital gesteuerten Medienboxen ließen sich am Neureröffnungstag...