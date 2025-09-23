Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • Wie Sachsens neues Jazz-Talent Steffi Narr auf der Gitarre „Geisterameisen“ hervorzaubert

Drummer Oliver Steidle und Gitarristin Steffi Narr.
Drummer Oliver Steidle und Gitarristin Steffi Narr. Bild: Sunni Lötsch
Drummer Oliver Steidle und Gitarristin Steffi Narr.
Drummer Oliver Steidle und Gitarristin Steffi Narr. Bild: Sunni Lötsch
Kultur
Wie Sachsens neues Jazz-Talent Steffi Narr auf der Gitarre „Geisterameisen“ hervorzaubert
Von Ulrich Steinmetzger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit „Ghost Ants“ legt die preisgekrönte Leipzigerin ein betörend lärmiges Debütalbum vor, das in seiner Klangfarbigkeit ebenso herausfordert wie auch anregt.

In diesem Jahr hat Steffi Narr den Kathrin-Preis erhalten. Der wird alle zwei Jahre verliehen, erinnert an die 2016 verstorbene Saxofonistin Kathrin Lemke und soll helfen, „musikalische Wünsche und Sehnsüchte zu verwirklichen“, wie es heißt. In der Laudatio wurde Steffi Narrs „Bestreben, mit den Mitteln der Kunst tiefere gesellschaftliche...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
Neu im Kino: „Downton Abbey – Das große Finale“ verabschiedet die Kultfamilie um Lady Mary
Eine Szene aus dem Film „Downton Abbey – Das große Finale“.
Außerdem neu im Kino: „Der Tiger“ zeigt eine Panzerbesatzung 1943 auf einer geheimen Mission und „Ganzer halber Bruder“, eine Tragikomödie, in der zwei Brüder wieder zueinander finden.
DPA
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
14.09.2025
5 min.
Bodo Ramelow im Kulturhauptstadt-Gespräch: „Stefan Heym muss zu Tiktok!“
Podiumsdiskussion zur „Heym-Reise“ im Chemnitzer Tietz mit Prof. Daniela Nelva (Universität Turin), Alexander Beard (Masterstudent der University of Cambridge), Tobias Frank (Technische Universität Chemnitz), Bodo Ramelow (Vizepräsident des Deutschen Bundestags) und Michael Müller (Internationale Stefan-Heym-Gesellschaft)
Mit einem „Heym-Reise“-Programm wurde am Wochenende der berühmteste Chemnitzer Autor gebührend gefeiert.
Tim Hofmann
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
Mehr Artikel