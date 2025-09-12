„Wiesn“-Rausch: Holt Sachsen sich „sein“ Oktoberfest zurück?

Kultur
Auch wenn sie nicht direkt so heißen dürfen: Allerorts finden im Freistaat Oktoberfeste statt - und locken mit den Massen auch immer mehr junge Leute in die Festzelte. Was steckt hinter dem Hype?
Jeder kennt es – und immer mehr feiern es auch: Oktoberfeste sind mittlerweile fester Bestandteil der sächsischen Eventlandschaft. Allein zum „Pichmännel-Oktoberfest“ in Dresden, das in diesem Jahr vom 25. September bis 11. Oktober stattfindet, pilgern inzwischen regelmäßig 35.000 bis 40.000 Menschen. Und auf der „Leipziger Wiesn“...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.