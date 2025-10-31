„Wildberry Lillet“ mit Nina Chuba in Leipzig: Pop, Gefühle und Feuerfontänen

Kultur
Nina Chuba will am Donnerstagabend in der Arena Leipzig allen gefallen – und schafft das sogar. 12.000 Menschen feierten mit.
Noch bevor Nina Chuba die Bühne betritt, rufen sie nach ihr. „Nina! Nina! Nina!“, tönt es durch die ausverkaufte Arena Leipzig. Pünktlich um 20 Uhr kommt sie und knallt den 12.000 Menschen direkt ihren größten Hit entgegen: „Wildberry Lillet.“ Dank diesem Song ist sie hier, er hat sie 2022 groß gemacht. „Ich will Immos, ich will...
