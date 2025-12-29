Woods Of Birnam mit Christian Friedel treten wieder auf: „Wäre schön, wenn wir öfter auf Tour gehen könnten“

Chemnitz. Christian Friedel gehört zu Deutschlands größten Filmstars. 2023 spielte er eine Hauptrolle im Oscar-prämierten Meisterwerk „The Zone of Interest“ über den Holocaust. Und 2027 wird man ihn in einer deutschen Science-Fiction-Produktion sehen. Friedel ist zudem Musiker und hat mit seiner Band Woods Of Birnam das neue Album „Solaris“ aufgenommen. Im Interview spricht er über den Klang der Planeten, fantastische Welten und KI in der Filmproduktion.

Freie Presse: Am Schauspiel Frankfurt haben Sie voriges Jahr Stanislaw Lems Roman „Solaris" auf die Bühne gebracht, mit Musik. Hatten Sie bereits beim Lesen Klänge im Kopf?