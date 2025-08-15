Youtube-Star Bernth: Wie das Internet fast unbemerkt die Rockgitarre revolutionierte

Eine neue Generation von Musikern tritt massenhaft mit Visionen und vor allem Fähigkeiten an,die für Jimi Hendrix oder Eddie Van Halen nicht einmal vorstellbar waren. Wie geht das?

Unfassbarkeiten sind der Treibstoff von Social Media. Ergo fällt man auch beim Streifzug mit Musikerblickwinkel immer wieder über Atmenberaubendes: Menschen aller Herkunft und allen Alters verblüffen immer wieder mit Tricks und Fertigkeiten von hohem Wow-Faktor. Doch im Bereich der E-Gitarre reicht das Phänomen längst tiefer als kurze Insta-...