Zehn Dinge, die wir am Sommer lieben – und hassen

Softeis, Freibad, Fruchtfliegen: Sommer ist schön? Naja nicht immer. Unsere Autorinnen erzählen, was sie am Sommer toll finden – und was sie so richtig nervt.

Den Sommer lieben ist einfach – das kann jeder. Barfuß durch den Garten zu laufen macht Spaß. Bis spätabends mit Freunden und Weißwein auf der Veranda zu sitzen auch. Keine Spur von Kälte (wenn es gut läuft) und die Sonne geht auch nicht schon um kurz nach 16 Uhr unter, wie im Winter. Doch nicht alles am Sommer ist toll. Hier sind fünf...