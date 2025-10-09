Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ziemlich feige: Warum die Vergabe des Literaturnobelpreises an László Krasznahorkai nicht die beste Entscheidung ist

Der „Literaturnobelpreis 2025 geht an László Krasznahorkai“ Bild: Gyula Czimbal/MTI/epa/dpa
Der „Literaturnobelpreis 2025 geht an László Krasznahorkai“ Bild: Gyula Czimbal/MTI/epa/dpa
Ziemlich feige: Warum die Vergabe des Literaturnobelpreises an László Krasznahorkai nicht die beste Entscheidung ist
Von Maurice Querner
Die Vergabe zeigt einmal mehr, wie unberechenbar die schwedische Akademie seit ihrer Neuformierung 2018 agiert.

László Krasznahorkai erhält den Literaturnobelpreis 2025 – und mit ihm einer der radikalsten Autoren Europas. Der Ungar, berühmt für seine seitenlangen Sätze, beschreibt seit den 1980er-Jahren den Zerfall der Welt mit apokalyptischer Wucht. Schon sein Debüt „Satantango“ (1985) verwandelte eine trostlose Kleinstadt in ein...
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
15:13 Uhr
5 min.
Nobelpreisträger Krasznahorkai, ein "Meister der Apokalypse"
Der Ungar László Krasznahorkai gewinnnt den diesjährigen Nobelpreis für Literatur. (Archivbild)
Der ungarische Autor László Krasznahorkai erhält den Literaturnobelpreis – für Werke zwischen finsterer Weltdeutung, Sprachkunst und groteskem Humor.
Gregor Mayer, dpa
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
17:23 Uhr
5 min.
László Krasznahorkai: Der „Meister der Apokalypse“ erhält den Nobelpreis
Laszlo Krasznahorkai, Schriftsteller aus Ungarn, aufgenommen anlässlich seiner Auszeichnung mit dem „Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur 2021" in Salzburg. Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an den ungarischen Schriftsteller.
László Krasznahorkai gilt als Visionär der Verzweiflung. Für seine monumentalen Sätze und seine düstere Weltwahrnehmung wird der ungarische Schriftsteller nun gewürdigt.
Welf Grombacher
