Ziemlich feige: Warum die Vergabe des Literaturnobelpreises an László Krasznahorkai nicht die beste Entscheidung ist

Die Vergabe zeigt einmal mehr, wie unberechenbar die schwedische Akademie seit ihrer Neuformierung 2018 agiert.

László Krasznahorkai erhält den Literaturnobelpreis 2025 – und mit ihm einer der radikalsten Autoren Europas. Der Ungar, berühmt für seine seitenlangen Sätze, beschreibt seit den 1980er-Jahren den Zerfall der Welt mit apokalyptischer Wucht. Schon sein Debüt „Satantango“ (1985) verwandelte eine trostlose Kleinstadt in ein...