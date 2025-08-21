Zocken im Auftrag der ARD: Öffentlich-rechtliche Sender fordern Branchenprimus heraus

Zur Gamescom 2025 hat die ARD ein eigenes Games-Netzwerk gestartet. Damit will der Senderverbund neue Zielgruppen erreichen – während Netflix längst mit Hunderten Games experimentiert.

Fast 50 Millionen Menschen in Deutschland zocken. Sie tun es auf der Konsole, am PC oder auf dem Smartphone. Gaming ist längst kein Nischenthema mehr, sondern fester Bestandteil der Alltagskultur. Doch während große Streaming-Plattformen wie Netflix oder Amazon schon seit Jahren mit Spielen experimentieren, halten sich andere klassische Serien-...